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Елизавета Ищенко
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Персоны
Елизавета Ищенко
Елизавета Ищенко
Дата рождения
12 января 2006
Возраст
16 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Белгород, Россия
Популярные фильмы
Алиса не может ждать
(2022)
0
Сама дура
(2020)
0
Фильмография Елизавета Ищенко
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2022
2020
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Алиса не может ждать
драма
2022, Россия
Сама дура
драма, комедия
2020, Россия
Новости о Елизавета Ищенко
Девочка-подросток готовится к потере зрения в новом трейлере сериала «Алиса не может ждать»
Драматический сериал Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» получил дату премьеры
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