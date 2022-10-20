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Алиса не может ждать 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Алиса не может ждать
Киноафиша Сериалы Алиса не может ждать Сезоны Сезон 1

Алиса не может ждать 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алиса не может ждать»

В 1 сезоне сериала «Алиса не может ждать» пятнадцатилетняя героиня внушает тревогу не только школьным преподавателям, но и собственной матери. Женщина никак не может взять в толк, что происходит с дочерью. Тем временем Алисе стал известен жуткий секрет, который скрывался от нее долгое время: спустя несколько лет она полностью утратит зрение. Чтобы успеть насладиться жизнью по-настоящему, нельзя тратить время на учебу. Алиса собирается стремительно повзрослеть, заработать денег и отправиться покорять мегаполис. Но вскоре наивные мечты столкнутся с жестокой реальностью.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алиса не может ждать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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