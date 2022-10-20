В 1 сезоне сериала «Алиса не может ждать» пятнадцатилетняя героиня внушает тревогу не только школьным преподавателям, но и собственной матери. Женщина никак не может взять в толк, что происходит с дочерью. Тем временем Алисе стал известен жуткий секрет, который скрывался от нее долгое время: спустя несколько лет она полностью утратит зрение. Чтобы успеть насладиться жизнью по-настоящему, нельзя тратить время на учебу. Алиса собирается стремительно повзрослеть, заработать денег и отправиться покорять мегаполис. Но вскоре наивные мечты столкнутся с жестокой реальностью.