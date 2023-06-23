Меню
Алиса не может ждать
Новости
Новости о сериале «Алиса не может ждать»
Новости о сериале «Алиса не может ждать»
Вся информация о сериале
Стартовал пятый фестиваль сериалов «Пилот» — вручены первые призы
Наградами были отмечены «Алиса не может ждать» и шоураннер «Содержанок».
Написать
23 июня 2023 14:35
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас
Новая королева хоррора, сценаристка финала «бондианы» и звезда «Все везде и сразу».
Написать
8 марта 2023 12:00
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму
На этой неделе стриминги предлагают отправиться в сказочную школу, посадить за решетку кровавых диктаторов, выудить признание у преступника и экстренно повзрослеть.
Написать
21 октября 2022 15:00
Девочка-подросток готовится к потере зрения в новом трейлере сериала «Алиса не может ждать»
Сериал выйдет на неделю раньше запланированного.
Написать
6 октября 2022 13:59
Драматический сериал Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» получил дату премьеры
Шоу о девочке-подростке выйдет на стриминге уже через месяц.
Написать
20 сентября 2022 10:40
