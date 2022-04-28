Отзывы о сериале «Оффлайн»

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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Татьяна Тихомирова
28 апреля 2022, 12:02
Интересный сериал наметился. Сюжет держит в постоянном внимании к происходящему на экране. Количество жертв будет постоянно расти и ты никогда не знаешь, кто станет следующим в «списке смертников». Однозначно советую посмотреть!
28 апреля 2022, 12:02
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Елена Литовченко
29 апреля 2022, 20:14
Оценка
Интересно
29 апреля 2022, 20:14
0
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Игорь Коротков
2 мая 2022, 10:20
Смотрю с большим интересом. Вообще с самой первой серии «Оффлайн» меня покорил и хочется верить, что интрига не спадет до самого конца. Анонимус только начинает входить во вкус, так что ожидаю дальше и не менее интригующее зрелище. Пока что меня все устраивает и я могу смело рекомендовать сериал к просмотру.
2 мая 2022, 10:20
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Илья Долгопрудный
5 мая 2022, 12:59
Мой вам совет - нужно брать и смотреть, если вы почему то еще этого не сделали) Здесь все очень круто замешано, начиная от актерского состава и заканчивая режиссурой, сценарием, экшеном. Честно скажу, давно меня так наши сериалы не радовали. Интересно кто кого тут – БиХэппи или Эскобар?)
5 мая 2022, 12:59
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Светлана Олешкина
12 мая 2022, 07:27
Вот это я понимаю качественный детективный триллер. Наши в этом жанре давно не снимали ничего толкового и радует, что у Кирилла Плетнева все получилось в наилучшем виде. Так держать, ждем новые серии.
12 мая 2022, 07:27
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Олег Масличенко
19 мая 2022, 00:13
По любому классный сериал. Уже по трейлеру было понятно, что «Оффлайн» заслуживает внимание и все в итоге оказалось в наилучшем виде. Это же надо было снять настолько смелый и актуальный сериал, от которого прям мурашки по коже бегают. Никита Ефремов создал очень интересный образ программиста с двойной жизнью, а Денис Шведов крут в роли майора. Интрига дальше закручивается нешуточная, Раста (Ефремов) даже уже в Дипфэйк кинули – Анонимус явно хочет разрушить его жизнь!.. В общем сериал точно заслуживает того, чтобы на него обратили внимание.
19 мая 2022, 00:13
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