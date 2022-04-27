В 1 сезоне сериала «Оффлайн» несколько десятков человек одновременно получают угрозы от неизвестного маньяка. Загадочный «борец за справедливость» требует, чтобы все они пошли в полицию и признались в том, что продавали, покупали и употребляли наркотики. Выясняется, что все данные заказчиков и курьеров он получил, взломав мобильное приложение BeHappy – специальный тайный сервис для покупки запрещенных веществ. Оно считалось абсолютно анонимным и безопасным, но на поверку оказалось настоящей ловушкой для наркобизнеса. Тех, кто отказывается являться в полицию с поличным, маньяк начинает убивать.