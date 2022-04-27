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Оффлайн 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Оффлайн
Киноафиша Сериалы Оффлайн Сезоны Сезон 1

Оффлайн 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оффлайн»

В 1 сезоне сериала «Оффлайн» несколько десятков человек одновременно получают угрозы от неизвестного маньяка. Загадочный «борец за справедливость» требует, чтобы все они пошли в полицию и признались в том, что продавали, покупали и употребляли наркотики. Выясняется, что все данные заказчиков и курьеров он получил, взломав мобильное приложение BeHappy – специальный тайный сервис для покупки запрещенных веществ. Оно считалось абсолютно анонимным и безопасным, но на поверку оказалось настоящей ловушкой для наркобизнеса. Тех, кто отказывается являться в полицию с поличным, маньяк начинает убивать.

Рейтинг сериала

9.8
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Оффлайн» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 мая 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 июня 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
15 июня 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2022
График выхода всех сериалов
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