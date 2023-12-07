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Оффлайн 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Оффлайн
Киноафиша Сериалы Оффлайн Сезоны Сезон 2

Оффлайн 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Оффлайн»

Во 2 сезоне сериала «Оффлайн» продолжается история о пользователях секретного приложения BeHappy. Там люди приобретают запрещенные вещества с помощью мобильного телефона. В какой-то момент с ними выходит на связь таинственный человек под псевдонимом Анонимус. Он предлагает своим жертвам принять роковое решение  — отправиться в полицейский участок и во всем сознаться или сыграть в игру со смертельным исходом. Протагонист — талантливый хакер по имени Раст. В продолжении он снова вступит в схватку с тем же невидимым недругом, но ставки вырастут до предела, ибо злодей совершит похищение его дочери.

Рейтинг сериала

9.8
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Оффлайн» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
7 декабря 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
13 декабря 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
20 декабря 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
27 декабря 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
3 января 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
10 января 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
17 января 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
24 января 2024
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
31 января 2024
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
7 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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