Во 2 сезоне сериала «Оффлайн» продолжается история о пользователях секретного приложения BeHappy. Там люди приобретают запрещенные вещества с помощью мобильного телефона. В какой-то момент с ними выходит на связь таинственный человек под псевдонимом Анонимус. Он предлагает своим жертвам принять роковое решение — отправиться в полицейский участок и во всем сознаться или сыграть в игру со смертельным исходом. Протагонист — талантливый хакер по имени Раст. В продолжении он снова вступит в схватку с тем же невидимым недругом, но ставки вырастут до предела, ибо злодей совершит похищение его дочери.