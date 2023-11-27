Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Оффлайн Новости

Новости о сериале «Оффлайн»

Новости о сериале «Оффлайн» Вся информация о сериале
Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн»
Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн» Визуально и по части саундтрека ролик напоминает кино Николаса Виндинга Рефна.
Написать
27 ноября 2023 10:57
Начались съемки второго сезона сериала Okko «Оффлайн»
Начались съемки второго сезона сериала Okko «Оффлайн» Работа над новыми сериями шоу будет проходить в Москве и Калининграде до июня.
Написать
6 марта 2023 14:02
Стартовало производство второго сезона сериала «Оффлайн» во главе с Никитой Ефремовым
Стартовало производство второго сезона сериала «Оффлайн» во главе с Никитой Ефремовым Создатели обещают максимальное повышение ставок.
Написать
25 ноября 2022 16:21
Свои не подкачали: подборка российских сериалов
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Начинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.
Написать
22 ноября 2022 13:02
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Очередная громкая премьера на Okko — криминальная драма в десяти эпизодах о войне питерских наркобаронов и начале технологической революции на рынке запрещенных веществ с Эльдаром Калимулиным, Александром Кузнецовым и Андреем Смирновым — «Химера». Новое шоу погружает в мрачную и тревожную атмосферу начала 2010-х и знакомит с галереей выразительных и неоднозначных героев. По такому случаю составили подборку отличных русских криминальных сериалов 2022 и свежих сезонов любимых шоу в этом жанре, вышедших в последний год. Смотреть сериал «Химера»  можно прямо сейчас.
Написать
11 ноября 2022 13:14
В чёрном-чёрном интернете: обзор сериала Оффлайн
В чёрном-чёрном интернете: обзор сериала Оффлайн Торжественно объявляем, что эпоха ментов из «Убойной силы» закончилась и вместо всегда хмурых и помятых Дукалисов на экраны выходят лощённые детективы современных правоохранительных органов.
Написать
28 апреля 2022 12:53
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше