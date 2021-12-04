Сериал «Доктор Иванов» – это российская мелодрама о талантливом и опытном хирурге, лишенном любимой работы после тюремного срока. Освободившись из-за решетки, Сергей Иванов теряет практику в столице и отправляется в свое родное село. Он планирует проститься со старенькой матерью и в гордом одиночестве уехать куда-нибудь на север. Однако в деревне для мужчины неожиданно находится работа, да и жители принимают земляка с распростертыми объятиями. Кроме того, он вновь встречается с любовью своей юности.