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Киноафиша Сериалы Доктор Иванов
Доктор Иванов (2021 - …) Доктор Иванов 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Доктор Иванов» – это российская мелодрама о талантливом и опытном хирурге, лишенном любимой работы после тюремного срока. Освободившись из-за решетки, Сергей Иванов теряет практику в столице и отправляется в свое родное село. Он планирует проститься со старенькой матерью и в гордом одиночестве уехать куда-нибудь на север. Однако в деревне для мужчины неожиданно находится работа, да и жители принимают земляка с распростертыми объятиями. Кроме того, он вновь встречается с любовью своей юности.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артур Ваха
Артур Ваха
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Татьяна Бедова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Доктор Иванов - Сезон 1: Своя земля Сезон 1: Своя земля
2021, 4 эпизода
 
Доктор Иванов - Сезон 2: Жизнь после смерти Сезон 2: Жизнь после смерти
2022, 4 эпизода
 
Доктор Иванов - Сезон 3: Чужая правда Сезон 3: Чужая правда
2022, 4 эпизода
 
Доктор Иванов - Сезон 4: Мать и сын Сезон 4: Мать и сын
2022, 4 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Доктор Иванов
Кадры из сериала
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