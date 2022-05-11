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Доктор Иванов 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Доктор Иванов
Киноафиша Сериалы Доктор Иванов Сезоны Сезон 3

Доктор Иванов 12+
Название Сезон 3: Чужая правда
Премьера сезона 11 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Доктор Иванов»

В 3 сезоне сериала «Доктор Иванов» главный герой в очередной раз убеждается, что не всегда следует делать добро людям. Иногда это может обернуться не самыми благоприятными последствиями.  Доктор Иванов приходит на помощь женщине, которая вместо того, чтобы быть признательной ему, пишет донос. Однако те времена, когда Иванов мог чего-то опасаться, давно в прошлом. В его жизни вопреки всему случается радостное событие. В село приезжает чиновник-предприниматель Игорь Вересов. Он просит местных отдать их участки земли в управление акционерного общества. Жители воспринимают его приезд равнодушно, но Анну этот визит по-настоящему напугал.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Доктор Иванов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
11 мая 2022
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
11 мая 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
11 мая 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 4
11 мая 2022
График выхода всех сериалов
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