В 3 сезоне сериала «Доктор Иванов» главный герой в очередной раз убеждается, что не всегда следует делать добро людям. Иногда это может обернуться не самыми благоприятными последствиями. Доктор Иванов приходит на помощь женщине, которая вместо того, чтобы быть признательной ему, пишет донос. Однако те времена, когда Иванов мог чего-то опасаться, давно в прошлом. В его жизни вопреки всему случается радостное событие. В село приезжает чиновник-предприниматель Игорь Вересов. Он просит местных отдать их участки земли в управление акционерного общества. Жители воспринимают его приезд равнодушно, но Анну этот визит по-настоящему напугал.