В 6-м сезоне сериала «Доктор Иванов» рассказывается о многоопытном хирурге, посвятившем жизнь спасению человеческих жизней в родной глубинке. За годы практики специалисту удалось вытащить с того света сотни пациентов и стать местной легендой. Однако здоровье самого доктора Иванова оставляет желать лучшего. Болезнь прогрессирует, и ситуация усугубляется, когда Иванов дает отпор беглому преступнику, орудующему в поселке. Между тем его возлюбленная Анна безуспешно пытается найти общий язык с дочерью Надей, Ксения решает порвать с Николаем, а Василий борется за собственный бизнес.