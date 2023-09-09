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Доктор Иванов 6 сезон смотреть онлайн

Постер к 6-му сезону сериала Доктор Иванов
Киноафиша Сериалы Доктор Иванов Сезоны Сезон 6

Доктор Иванов 12+
Название Сезон 6: Удар
Премьера сезона 9 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Доктор Иванов»

В 6-м сезоне сериала «Доктор Иванов» рассказывается о многоопытном хирурге, посвятившем жизнь спасению человеческих жизней в родной глубинке. За годы практики специалисту удалось вытащить с того света сотни пациентов и стать местной легендой. Однако здоровье самого доктора Иванова оставляет желать лучшего. Болезнь прогрессирует, и ситуация усугубляется, когда Иванов дает отпор беглому преступнику, орудующему в поселке. Между тем его возлюбленная Анна безуспешно пытается найти общий язык с дочерью Надей, Ксения решает порвать с Николаем, а Василий борется за собственный бизнес.

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Список серий 6-го сезона сериала «Доктор Иванов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 6 Серия 1
9 сентября 2023
Серия 2
Сезон 6 Серия 2
9 сентября 2023
Серия 3
Сезон 6 Серия 3
9 сентября 2023
Серия 4
Сезон 6 Серия 4
9 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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