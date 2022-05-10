Во 2 сезоне сериала «Доктор Иванов» продолжаются приключения врача-отшельника, перебравшегося из столицы в родную маленькую деревню. Несмотря на недоверие местных жителей к Сергею Иванову, его услуги на родине пользуются спросом. Еще бы: на много километров вокруг нет ни одной больницы, а единственная доступная соседям «медицина» – это ворожба и травничество. Кроме того, к Сереже проявляет интерес его бывшая возлюбленная – школьная учительница Аня. Все это заставляет его задержаться в деревне на гораздо больший срок, чем он планировал. Однако его прошлая московская жизнь дает о себе знать.