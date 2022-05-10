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Доктор Иванов 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Доктор Иванов
Киноафиша Сериалы Доктор Иванов Сезоны Сезон 2

Доктор Иванов 12+
Название Сезон 2: Жизнь после смерти
Премьера сезона 10 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доктор Иванов»

Во 2 сезоне сериала «Доктор Иванов» продолжаются приключения врача-отшельника, перебравшегося из столицы в родную маленькую деревню. Несмотря на недоверие местных жителей к Сергею Иванову, его услуги на родине пользуются спросом. Еще бы: на много километров вокруг нет ни одной больницы, а единственная доступная соседям «медицина» – это ворожба и травничество. Кроме того, к Сереже проявляет интерес его бывшая возлюбленная – школьная учительница Аня. Все это заставляет его задержаться в деревне на гораздо больший срок, чем он планировал. Однако его прошлая московская жизнь дает о себе знать.

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7.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Доктор Иванов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
10 мая 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
10 мая 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
10 мая 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
10 мая 2022
График выхода всех сериалов
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