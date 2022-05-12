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Доктор Иванов 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Доктор Иванов
Киноафиша Сериалы Доктор Иванов Сезоны Сезон 4

Доктор Иванов 12+
Название Сезон 4: Мать и сын
Премьера сезона 12 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Доктор Иванов»

В 4 сезоне сериала «Доктор Иванов» неподалеку от села случилась автокатастрофа. В одном из автомобилей оказался заместитель главы региона. У помощника губернатора серьезные повреждения. Врачи борются за его жизнь, но мужчина все-таки умирает прямо на операционном столе. Летальный исход пытаются выдать за врачебную ошибку Иванова, который оказывал медицинскую помощь жертвам ДТП. В это время Анне приходится рассказать полиции свой секрет. Участковый готов помочь ей. Он предлагает Анне выйти за него замуж. Все считают, что доктор, которому грозит уголовный процесс, в скором времени уедет из поселка.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Доктор Иванов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
12 мая 2022
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
12 мая 2022
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
12 мая 2022
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
12 мая 2022
График выхода всех сериалов
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