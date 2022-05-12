В 4 сезоне сериала «Доктор Иванов» неподалеку от села случилась автокатастрофа. В одном из автомобилей оказался заместитель главы региона. У помощника губернатора серьезные повреждения. Врачи борются за его жизнь, но мужчина все-таки умирает прямо на операционном столе. Летальный исход пытаются выдать за врачебную ошибку Иванова, который оказывал медицинскую помощь жертвам ДТП. В это время Анне приходится рассказать полиции свой секрет. Участковый готов помочь ей. Он предлагает Анне выйти за него замуж. Все считают, что доктор, которому грозит уголовный процесс, в скором времени уедет из поселка.