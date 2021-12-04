В 1 сезоне сериала «Доктор Иванов: Своя земля» из-за решетки выходит прежде успешный московский хирург. После тюремного срока Сергей Иванов больше не может практиковать в столице. Кроме того, он расстается со своей любимой женщиной Юлей. Мужчине не остается ничего, кроме как уехать подальше от города в гордом одиночестве. Он планирует заехать в родную деревню, чтобы проститься со старушкой-матерью, а потом отправиться куда-нибудь на север и дожить там свои годы. Но на малой родине его встречают с распростертыми объятиями. Особенно радуется встрече его бывшая возлюбленная – учительница Анна.