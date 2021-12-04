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Доктор Иванов 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Иванов
Киноафиша Сериалы Доктор Иванов Сезоны Сезон 1

Доктор Иванов 12+
Название Сезон 1: Своя земля
Премьера сезона 4 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Иванов»

В 1 сезоне сериала «Доктор Иванов: Своя земля» из-за решетки выходит прежде успешный московский хирург. После тюремного срока Сергей Иванов больше не может практиковать в столице. Кроме того, он расстается со своей любимой женщиной Юлей. Мужчине не остается ничего, кроме как уехать подальше от города в гордом одиночестве. Он планирует заехать в родную деревню, чтобы проститься со старушкой-матерью, а потом отправиться куда-нибудь на север и дожить там свои годы. Но на малой родине его встречают с распростертыми объятиями. Особенно радуется встрече его бывшая возлюбленная – учительница Анна.

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Иванов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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