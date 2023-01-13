В 5 сезоне сериала «Доктор Иванов» Сергей Иванов счастлив с Анной. Они задумываются о будущем. Но затем у Сергея учащаются странные приступы. Он никому не рассказывает о своих проблемах со здоровьем, предпочитая все решить самостоятельно. В это время в поселке кипят нешуточные страсти: Василий не может сделать выбор между Ксюшей и Марьяной. Участковый получает травму, принимая участие в семейном конфликте Крутовых, после которых Ксюша отправляется к Василию, а Надежда — к Анне. Спасая жизнь участкового, Иванов осуществляет тяжелую хирургическую операцию. Марьяне становится известно, с кем живет Василий.