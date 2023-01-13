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Доктор Иванов 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Доктор Иванов
Киноафиша Сериалы Доктор Иванов Сезоны Сезон 5

Доктор Иванов 12+
Название Сезон 5: Родная кровь
Премьера сезона 13 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Доктор Иванов»

В 5 сезоне сериала «Доктор Иванов» Сергей Иванов счастлив с Анной. Они задумываются о будущем. Но затем у Сергея учащаются странные приступы. Он никому не рассказывает о своих проблемах со здоровьем, предпочитая все решить самостоятельно. В это время в поселке кипят нешуточные страсти: Василий не может сделать выбор между Ксюшей и Марьяной. Участковый получает травму, принимая участие в семейном конфликте Крутовых, после которых Ксюша отправляется к Василию, а Надежда — к Анне. Спасая жизнь участкового, Иванов осуществляет тяжелую хирургическую операцию. Марьяне становится известно, с кем живет Василий.

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7.2 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Доктор Иванов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 5 Серия 1
13 января 2023
Серия 2
Сезон 5 Серия 2
13 января 2023
Серия 3
Сезон 5 Серия 3
13 января 2023
Серия 4
Сезон 5 Серия 4
13 января 2023
График выхода всех сериалов
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