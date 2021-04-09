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Доктор Иванов
Сезоны
Доктор Иванов (2021 - …), список сезонов
Доктор Иванов
12+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТВ Центр
Список сезонов сериала «Доктор Иванов»
Сезон 1: Своя земля
2021,
4 эпизода
Сезон 2: Жизнь после смерти
2022,
4 эпизода
Сезон 3: Чужая правда
2022,
4 эпизода
Сезон 4: Мать и сын
2022,
4 эпизода
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