Союз спасения. Время гнева
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Сериал «Союз спасения. Время гнева» вернулся в эфир онлайн-кинотеатра KION
В качестве извинения сервис преподнес своим подписчикам приятный сюрприз.
Написать
28 октября 2022 16:57
KION по неизвестным причинам прервал выпуск сериала «Союз спасения. Время гнева»
Информация о переносе трансляций на январь 2023 года не подтвердилась.
Написать
21 октября 2022 16:35
«В какой-то степени мы сами были историками»: как снимали сериал «Союз Спасения. Время Гнева» о декабристах
Шоу является одновременно приквелом и сиквелом полнометражного фильма «Союз Спасения».
Написать
14 октября 2022 17:26
Русские офицеры готовят переворот в трейлере сериала «Союз спасения. Время гнева»
Премьера расширенной версии исторической драмы о декабристах состоится уже на этой неделе.
Написать
27 сентября 2022 11:40
Юрий Чурсин: лучшие роли в карьере актера
С завтрашнего дня исполнителя можно будет увидеть в переосмыслении «Красной Шапочки».
Написать
21 сентября 2022 15:28
Сериал «Союз спасения. Время гнева» получил первый трейлер и дату релиза на KION
Многосерийная историческая сага является одновременно приквелом и сиквелом фильма «Союз спасения».
Написать
6 сентября 2022 12:36
