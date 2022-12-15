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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Исторический

Рейтинг сериалов в жанре исторический

Острые козырьки
1 Острые козырьки
драма, криминал, исторический 2013, Великобритания
8.9
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Пустая корона
2 Пустая корона
драма, исторический 2012, Великобритания
8.8
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Энн
3 Энн
драма, семейный, исторический 2017, Канада
8.8
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Корона
4 Корона
драма, исторический 2016, США
8.7
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Романовы
5 Романовы
исторический, документальный 2013, Россия
8.7
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Спартак: Кровь и песок
6 Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический 2010, США
8.7
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Тюдоры
7 Тюдоры
драма, исторический 2007, США/Ирландия/Канада
8.5
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Любовь в лунном свете
8 Любовь в лунном свете
комедия, мелодрама, исторический 2016, Корея
8.4
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Сага о Форсайтах
9 Сага о Форсайтах
драма, мелодрама, исторический 2002, Великобритания
8.3
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Викинги
10 Викинги
драма, боевик, исторический 2013, Канада
8.2
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Отряд Хваран
11 Отряд Хваран
драма, мелодрама, исторический 2016, Корея
8.2
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Великолепные Медичи
12 Великолепные Медичи
драма, детектив, исторический 2016, Италия
7.9
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Молодой папа
13 Молодой папа
драма, исторический 2016, Италия
7.8
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Последнее королевство
14 Последнее королевство
драма, боевик, исторический 2015, США
7.8
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Королевство
15 Королевство
ужасы, триллер, исторический 2019, США/Корея
7.8
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Покажите мне героя
16 Покажите мне героя
драма, криминал, исторический 2015, США
7.8
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Джеймстаун
17 Джеймстаун
драма, исторический 2017, Великобритания
7.7
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Императрица Ки
18 Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Корея
7.7
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Царство
19 Царство
драма, мелодрама, исторический 2013, США
7.6
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Отверженные
20 Отверженные
драма, мелодрама, исторический 2018, Великобритания
7.5
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Чернобыль
21 Чернобыль
драма, исторический 2019, США
7.3
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Гений
22 Гений
драма, исторический 2017, США
7.2
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Дикая-дикая страна
23 Дикая-дикая страна
криминал, исторический 2018, США
7.2
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Дикинсон
24 Дикинсон
драма, комедия, исторический 2019, США
7.2
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Куртизанки
25 Куртизанки
драма, исторический 2017, США
7.1
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Британия
26 Британия
драма, исторический 2018, Великобритания
7.0
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Падение ордена
27 Падение ордена
драма, приключения, исторический 2017, США
7.0
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Джентльмен Джек
28 Джентльмен Джек
драма, мелодрама, исторический 2019, США
6.9
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Великая
29 Великая
драма, комедия, исторический 2020, США
6.7
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Война и мир
30 Война и мир
драма, мелодрама, исторический 2016, Великобритания
6.5
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