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Драконы: Девять миров 2021, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Драконы: Девять миров
Киноафиша Сериалы Драконы: Девять миров Сезоны Сезон 5

Dragons: The Nine Realms
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 2 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 5-й сезон сериала «Драконы: Девять миров»

В 5 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» продолжается история, которая разворачивается в современном мире. После катастрофы драконы превратились в легенду для ныне живущих людей. Столкнувшись лицом к лицу с Громом и узнав о существовании драконов, мама Тома, Оливия, понимает, что этот секрет может быть слишком опасным для нее. Она не знает, как держать эту информацию в тайне. Пока Том пытается скрыть опасности Тайного мира от своей матери, Всадники открывают для себя новое царство. Тем временем Том все больше копается в себе и пытается выяснить, что на самом деле связывает его с драконами.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Драконы: Девять миров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Наказание и Факел Punishment and Torcher
Сезон 5 Серия 1
2 марта 2023
Добро пожаловать в чудесный мир драконов Welcome to the Wonderful World of Dragons
Сезон 5 Серия 2
2 марта 2023
Бочка виноградных хвостов Barrel of Vine Tails
Сезон 5 Серия 3
2 марта 2023
Запах дракона Scent of a Dragon
Сезон 5 Серия 4
2 марта 2023
Жало это на Sting it On
Сезон 5 Серия 5
2 марта 2023
Морозильная камера Deep Freeze
Сезон 5 Серия 6
2 марта 2023
График выхода всех сериалов
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