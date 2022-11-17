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Драконы: Девять миров 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Драконы: Девять миров
Киноафиша Сериалы Драконы: Девять миров Сезоны Сезон 4

Dragons: The Nine Realms
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 17 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Драконы: Девять миров»

В 4 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» всадники отправляются исследовать прекрасное Ледяное царство и открывают для себя новый мир, полный опасностей. Им встречаются удивительные драконы, которым угрожает опасность. Том продолжает поиски, чтобы узнать больше о семье Грома, и Баззоу становится еще большей проблемой, когда находит вход в Скрытый мир. Доведенные до предела, Всадники преодолевают бури, переносят морозы и даже сталкиваются со снежным вулканом, пока исследователи из ICARIS приближаются к обнаружению драконов, которых Джун, Александра, Д'Анджело, Том и Юджин так стараются защитить.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Драконы: Девять миров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Холодное открытие Cold Open
Сезон 4 Серия 1
17 ноября 2022
Неизведанная территория Uncharted Territory
Сезон 4 Серия 2
17 ноября 2022
Путешествие в Сноукан Journey to the Snowcano
Сезон 4 Серия 3
17 ноября 2022
Приманка The Decoy
Сезон 4 Серия 4
17 ноября 2022
Ночные огни, часть 1 The Night Lights Part 1
Сезон 4 Серия 5
17 ноября 2022
Ночные огни, часть 2 The Night Lights Part 2
Сезон 4 Серия 6
17 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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