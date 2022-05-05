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Драконы: Девять миров 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Драконы: Девять миров
Киноафиша Сериалы Драконы: Девять миров Сезоны Сезон 2

Dragons: The Nine Realms
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 34 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Драконы: Девять миров»

Во 2 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» история об удивительной геологической аномалии, которая повлекла за собой невероятные события, продолжается. Напомним, прошло 1300 лет с тех времен, когда на Земле существовали драконы. Теперь для современного общества они превратились в легенду. Но после того как на поверхности земного шара разверзлась огромная трещина глубиной в несколько миль, ученые со всего мира приехали в исследовательский центр и занялись изучением этого загадочного явления. Тем временем нескольким детям становится известна правда о драконах и о том, где они скрываются.

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Список серий сериала Драконы: Девять миров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Неограниченный Uniconned
Сезон 2 Серия 1
5 мая 2022
Дыхатель магмы Magma Breather
Сезон 2 Серия 2
5 мая 2022
Драконы нежити Dragons of the Undead
Сезон 2 Серия 3
5 мая 2022
Ливень Downpour
Сезон 2 Серия 4
5 мая 2022
Запутанная паутина The Tangled Web
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2022
Следуй за молнией: Часть 1 Follow the Lightning: Part 1
Сезон 2 Серия 6
5 мая 2022
Следуй за молнией: Часть 2 Follow the Lightning: Part 2
Сезон 2 Серия 7
5 мая 2022
График выхода всех сериалов
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