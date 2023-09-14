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Драконы: Девять миров 2021, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Драконы: Девять миров
Киноафиша Сериалы Драконы: Девять миров Сезоны Сезон 7

Dragons: The Nine Realms
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 14 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 34 минуты
О чем 7-й сезон сериала «Драконы: Девять миров»

В 7-м сезоне сериала «Драконы: Девять миров» продолжается история о том, как в современном мире внезапно появился дракон. Он проник в эту реальность из трещины, которая образовалась в земле. Когда Фил угрожает закрыть новую клинику д'Анджело и установить строгие запреты, д'Анджело и маленький Странник стремятся повлиять на его мнение. Тем временем Том хочет признаться в своих чувствах к Джун. В это время пара угодила в западню внутри огромного дерева с напуганной колонией драконов. После расформирования Всадников Драконов Юджин отчаянно скучает. Ему приходит в голову идея создать новый клуб.

Рейтинг сериала

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Список серий сериала Драконы: Девять миров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Хоббы и пила Hobs and Saw
Сезон 7 Серия 1
14 сентября 2023
Сердца героев Hearts of Heroes
Сезон 7 Серия 2
14 сентября 2023
Стеклянные сердца Hearts of Glass
Сезон 7 Серия 3
14 сентября 2023
В карточках In the Cards
Сезон 7 Серия 4
14 сентября 2023
Команда мечты Юджина «Lean Mean Extreme Extreme» Eugene's Lean Mean Extreme Dream Team
Сезон 7 Серия 5
14 сентября 2023
Алекс не найден Alex Not Found
Сезон 7 Серия 6
14 сентября 2023
Возвышение Ермунгандра Rise of Jörmungandr
Сезон 7 Серия 7
14 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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