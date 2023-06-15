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Драконы: Девять миров 2021, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Драконы: Девять миров
Киноафиша Сериалы Драконы: Девять миров Сезоны Сезон 6

Dragons: The Nine Realms
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 15 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 34 минуты
О чем 6-й сезон сериала «Драконы: Девять миров»

В 6-м сезоне сериала «Драконы: Девять миров» Том вынужден стать новым Заклинателем драконов в Ракке-Тауне. Он не готов принять на себя такую ответственность, но пророчество гласит, что у него нет иного выхода. Гром старается поддержать его, преследуя при этом свои личные интересы. Тем временем старшие наездники улетают из города по делам и запрещают молодежи выводить своих драконов из ангара в их отсутствие. Но они не замечают, что Д'Анджело и Юджин остаются запертыми в ангаре вместе с драконами. Джун и Следкин неожиданно находят общий язык, но этот тандем не приводит ни к чему хорошему.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Драконы: Девять миров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Драконы повсюду Dragons Everywhere
Сезон 6 Серия 1
15 июня 2023
Перерыв в случае чрезвычайной ситуации Break in Case of Emergency
Сезон 6 Серия 2
15 июня 2023
Под прикрытием Undercover
Сезон 6 Серия 3
15 июня 2023
Мастера паутины Webs' Masters
Сезон 6 Серия 4
15 июня 2023
Следопытская засада Sledkin Stakeout
Сезон 6 Серия 5
15 июня 2023
Борьба с отравлениями Poison Control
Сезон 6 Серия 6
15 июня 2023
Слишком глубоко In Too Deep
Сезон 6 Серия 7
15 июня 2023
График выхода всех сериалов
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