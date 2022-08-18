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Драконы: Девять миров 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Драконы: Девять миров
Киноафиша Сериалы Драконы: Девять миров Сезоны Сезон 3

Dragons: The Nine Realms
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 34 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Драконы: Девять миров»

В 3 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» события развиваются в современном мире, через несколько столетий после эпохи викингов и драконов. И все же чудеса не полностью покинули землю. Существует множество параллельных измерений, в которых скрываются сказочные создания. В одном из таких миров спокойно живут драконы – потомки Беззубика и его друзей. Мальчик по имени Том находит проход в этот мир и влюбляется в прекрасных древних существ. Он решает узнать все о своем наследии и пойти по стопам предков – стать настоящим всадником. Дракон, готовый поднять его на своей спине, вскоре находится, но все оказывается не так-то просто.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Драконы: Девять миров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Пожарная лестница Fire Escape
Сезон 3 Серия 1
18 августа 2022
Небесный факельщик The Sky Torcher
Сезон 3 Серия 2
18 августа 2022
Едь или умри Ride or Die
Сезон 3 Серия 3
18 августа 2022
Пустое гнездо огненного червя Empty Fireworm Nest
Сезон 3 Серия 4
18 августа 2022
Доктор Катастрофа Dr. Catastrophe
Сезон 3 Серия 5
18 августа 2022
Летающий в семье It Flies in the Family
Сезон 3 Серия 6
18 августа 2022
Магма выходит на поверхность Magma Comes to the Surface
Сезон 3 Серия 7
18 августа 2022
График выхода всех сериалов
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