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Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами 2021 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Киноафиша Сериалы Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами Сезоны Сезон 1

Sweet Tooth 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

В 1 сезоне сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» практически все население планеты было уничтожено неким вирусом, происхождение которого так и осталось неизвестным. Примерно в это же время на свет начинают появляться странные существа – гибриды людей и разных животных. Маленький Гас – один их них. Он, как и другие его сородичи, был вынужден прятаться всю свою жизнь. Когда его отец оказывается на пороге смерти, мальчик остается совсем один, пока не встречает одиночку Джепарда. Вместе они отправляются путешествовать по руинам Америки, надеясь разобраться в происхождении Гаса, прошлом Джепарда и истоках вируса.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Из глубокого леса Out of the Deep Woods
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2021
Прости за кучу мертвецов Sorry About All the Dead People
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2021
Оленьи выкидоны Weird Deer Shit
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2021
Тайный ингредиент Special Sauce
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2021
Что в морозильной камере? What's in the Freezer?
Сезон 1 Серия 5
4 июня 2021
Подозрительный незнакомец в поезде Stranger Danger on a Train
Сезон 1 Серия 6
4 июня 2021
Когда Пабба встретил Пташку When Pubba Met Birdie
Сезон 1 Серия 7
4 июня 2021
Здоровяк Big Man
Сезон 1 Серия 8
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
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