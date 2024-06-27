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Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
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Отзывы о сериале «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
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Weteran Mc
27 июня 2024, 00:49
Оценка
Сериал от студии Netflix, в данный момент состоящий из двух сезонов. Сюжет повествует о милом мальчике - гибриде, получеловеке - полуолене, который под защитой мрачного друга пускается в опасное приключение в надежде найти свою маму и начать новую жизнь.
Сериал красивый, с интересными природными апокалиптическими локациями, но, к сожалению, слишком не торопливый, даже медленный. Если в первом сезоне присутствует хоть какая-то динамика, во время путешествия мальчик попадает в различные приключения, идя к своей цели. То во втором сезоне он похищен и заточён в так называемом зоопарке, с другими гибридами, похожими на него. Это делает сюжет ещё более унылым. А ведь скоро будет и третий сезон, на это намекает финал второго.
Если ничего другого на примете для просмотра нет, то можно выбрать этот сериал. А так существуют и более динамичные проекты.
Моя оценка тому, что я увидел: 6 из 10.
27 июня 2024, 00:49
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Сериал красивый, с интересными природными апокалиптическими локациями, но, к сожалению, слишком не торопливый, даже медленный. Если в первом сезоне присутствует хоть какая-то динамика, во время путешествия мальчик попадает в различные приключения, идя к своей цели. То во втором сезоне он похищен и заточён в так называемом зоопарке, с другими гибридами, похожими на него. Это делает сюжет ещё более унылым. А ведь скоро будет и третий сезон, на это намекает финал второго.
Если ничего другого на примете для просмотра нет, то можно выбрать этот сериал. А так существуют и более динамичные проекты.
Моя оценка тому, что я увидел: 6 из 10.
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