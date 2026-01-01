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Саундтреки сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Музыка из сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» Вся информация о сериале
Sweet Tooth: Season 1 (Soundtrack from the Netflix Series)
Sweet Tooth: Season 1 (Soundtrack from the Netflix Series) 22 композиции. Jeff Grace
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Story of a Boy Jeff Grace 2:11
2 The Great Crumble Pt. 1 Jeff Grace 4:40
3 The Great Crumble Pt. 2 Jeff Grace 2:42
4 Gus Jeff Grace 2:25
5 Storm Jeff Grace 2:04
6 The Story of Hybrids Jeff Grace 3:24
7 The Stranger Jeff Grace 3:46
8 Family Jeff Grace 4:07
9 Bonfire Jeff Grace 2:19
10 Colorado Jeff Grace 3:42
11 Jepperd Jeff Grace 2:48
12 The Last Men Jeff Grace 2:23
13 Candy Heist Jeff Grace 3:13
14 The Journey Continues Jeff Grace 2:33
15 Civil War Jeff Grace 4:25
16 Visitors Center Jeff Grace 3:14
17 Surrounded Jeff Grace 2:53
18 Plane and Snow Dream Jeff Grace 3:40
19 Take Gus Jeff Grace 3:48
20 Caged Jeff Grace 3:10
21 Hello Jeff Grace 2:06
22 Sweet Tooth Jeff Grace 2:12
Доступен список песен из сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» (2021) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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