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Киноафиша Новости Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» завершится третьим сезоном

Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» завершится третьим сезоном

4 мая 2023 14:58
Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» завершится третьим сезоном

Действие перенесется на Аляску.

Спустя менее недели после окончания второго сезона постапокалиптической сказки «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» стриминговый сервис Netflix анонсировал продление сериала на третий сезон, который станет финальным.

Ниже приведена цитата шоураннера Джима Микла, который заявил, что ему в полной мере удалось реализовать историю, которую он задумал:

«Во многих отношениях у нас получилась именно та история, которую я изначально представлял, и во многом она теперь живет своей собственной жизнью. Сначала ты планируешь адаптировать ключевые фрагменты из истории Гэса [Кристиан Конвери] и объемные сюжетные линии из комиксов, но потом понимаешь прелесть длинного повествования. Изюминка такого формата и путешествия Гэса, проходящего на протяжении 24 эпизодов, заключается в том, что вскоре персонажи начинают сами говорить тебе, кем они хотят быть. Съемочная группа и актерский состав привнесли много глубины и индивидуальности в развитие персонажей».

По словам кинематографиста, заключительная глава шоу развернется на Аляске, куда юный протагонист отправится на поиски матери:

«Третий сезон — это арктическая хроника с новыми захватывающими приключениями. Мы надеемся, что у нас получится удовлетворительное завершение этой эпической истории. Гэсу предстоит познакомиться с той стороной мира, которую он не видел в первом и втором сезонах».

Съемки финальных эпизодов проходили в Новой Зеландии и уже завершились.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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