Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Новости
Новости о сериале «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Последняя глава: вышел трейлер финального сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Новые эпизоды выйдут в начале июня.
Написать
22 апреля 2024 12:48
Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» завершится третьим сезоном
Действие перенесется на Аляску.
Написать
4 мая 2023 14:58
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи.
Написать
28 апреля 2023 15:00
Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
В продолжении постапокалиптической сказки Netflix героям предстоит отстаивать свое право на жизнь.
Написать
18 апреля 2023 16:30
Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Премьера продолжения сериала о приключениях мальчика-гибрида в жестоком мире постапокалипсиса состоится в конце апреля.
Написать
22 марта 2023 12:39
Убивающее солнце, дети-мутанты и пропажа взрослых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис на Netflix
Вымирание человечества и нападение жутких существ — одна из популярнейших тем в кинематографе. Стриминговый сервис тоже не остаётся в стороне, выдавая разные варианты гибели цивилизации.
Написать
26 сентября 2021 09:30
Чума и мир без Интернета: Обзор первого сезона сериала «Мальчик с оленьими рогами»
Умилительная баллада о выживании подростка после конца света.
Написать
31 мая 2021 14:50
