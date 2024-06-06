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Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами 2021 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Киноафиша Сериалы Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами Сезоны Сезон 3

Sweet Tooth 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

В 3-м сезоне сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» продолжаются приключения удивительных детей-гибридов: мальчика-олененка Гаса и его друзей – наполовину слона, белки, поросенка и волка. После того как генерал Эбботт показывает свое истинное лицо, Гасу приходится защищать гибридов от военной операции по их полному уничтожению. Люди боятся, что они являются не следствием, а причиной вируса, поэтому поддерживают Эбботта. Тем временем Гасу и Джепперду удается узнать кое-что новое о своем происхождении и раннем детстве. Главный герой понимает, что в его жизни был человек, готовый отдать ради него все.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Начало — это конец The Beginning Is Also the End
Сезон 3 Серия 1
6 июня 2024
Простой парень с фермы Thank God I'm a Country Boy
Сезон 3 Серия 2
6 июня 2024
Стая The Pack
Сезон 3 Серия 3
6 июня 2024
За морем Beyond the Sea
Сезон 3 Серия 4
6 июня 2024
Сердце-компас The Tail-Tale Heart
Сезон 3 Серия 5
6 июня 2024
Здесь водятся чудовища Here, There Be Monsters
Сезон 3 Серия 6
6 июня 2024
Конец пути The Road Ends Here
Сезон 3 Серия 7
6 июня 2024
Это история… This Is a Story
Сезон 3 Серия 8
6 июня 2024
График выхода всех сериалов
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