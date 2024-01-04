Меню
Медиатор 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Медиатор
Mediator 18+
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Медиатор»

В 3-м сезоне сериала «Медиатор» продолжается история, главным героем которой является переговорщик Андрей Павлов — категоричный человек, использующий во время своей работы манипуляции и провокативные методы. Но теперь мужчина переосмысливает свои убеждения, поскольку оказался жертвой травли со стороны общественности. Павлов делает все, чтобы договориться с собственным «я». В это время к герою обращается сотрудница правоохранительных органов Евгения. В городе исчезают люди. Неизвестный преступник безжалостно расправляется с молодыми девушками. Улики указывают на Степного Волка, который возглавляет секту «бегунов».

Список серий 3-го сезона сериала «Медиатор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
4 января 2024
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
11 января 2024
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
18 января 2024
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
25 января 2024
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
1 февраля 2024
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
8 февраля 2024
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
15 февраля 2024
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
22 февраля 2024
