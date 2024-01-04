В 3-м сезоне сериала «Медиатор» продолжается история, главным героем которой является переговорщик Андрей Павлов — категоричный человек, использующий во время своей работы манипуляции и провокативные методы. Но теперь мужчина переосмысливает свои убеждения, поскольку оказался жертвой травли со стороны общественности. Павлов делает все, чтобы договориться с собственным «я». В это время к герою обращается сотрудница правоохранительных органов Евгения. В городе исчезают люди. Неизвестный преступник безжалостно расправляется с молодыми девушками. Улики указывают на Степного Волка, который возглавляет секту «бегунов».