В 1 сезоне сериала «Медиатор» история разворачивается вокруг профессионального переговорщика Андрея Павлова. Главный герой помогает полиции установить контакт с террористическими группировками и даже спасти несколько жизней. Как правило, Павлову удается наладить эмоциональную связь с преступниками и даже переубедить их в чем-то. По ходу развития сюжета становится понятно, что мужчина ведет двойную жизнь: помимо работы в полиции он ведет собственный бизнес. За очень большие деньги Павлов способен договориться с кем угодно о чем угодно. Для каждого отдельного случая он полностью преображается. Кроме того, Андрей является скрытым эмпатом: он способен остро ощущать эмоции других людей.