Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Медиатор 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Медиатор
Киноафиша Сериалы Медиатор Сезоны Сезон 1

Mediator 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Медиатор»

В 1 сезоне сериала «Медиатор» история разворачивается вокруг профессионального переговорщика Андрея Павлова. Главный герой помогает полиции установить контакт с террористическими группировками и даже спасти несколько жизней. Как правило, Павлову удается наладить эмоциональную связь с преступниками и даже переубедить их в чем-то. По ходу развития сюжета становится понятно, что мужчина ведет двойную жизнь: помимо работы в полиции он ведет собственный бизнес. За очень большие деньги Павлов способен договориться с кем угодно о чем угодно. Для каждого отдельного случая он полностью преображается. Кроме того, Андрей является скрытым эмпатом: он способен остро ощущать эмоции других людей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Медиатор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2021
График выхода всех сериалов
Держим пари, что вы пропустили эти 2 лучших криминальных российских сериала: входят в топ-250 мирового рейтинга и не случайно
Если до сих пор тоскуете по атмосфере «Настоящего детектива», включайте этот финский сериал: скрытое сокровище Netflix
Этого момента ждали все фанаты «Заклятия»: в финальной части вернется главное зло всей франшизы
Усаживаем детей и смотрим «Богатырей» по порядку: разобраться в хронологии — та еще задачка (сняли целых 13 частей!)
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
Винчестеры смешили — фанаты пищали: топ-5 лучших серий «Сверхъестественного», которые стоит пересмотреть
Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах
Апокалипсис в твоем ЖК: мощная зомби-дорама вошла в топ-250 лучших сериалов — посмотрите за день
Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок?
Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше