Медиатор, список сезонов
Mediator
18+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Start
Start
Кинопоиск
Кинопоиск
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
6.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Медиатор»
Сезон 1
10 эпизодов
16 апреля 2021 - 11 июня 2021
Сезон 2
6 эпизодов
23 июля 2021 - 27 августа 2021
Сезон 3
8 эпизодов
4 января 2024 - 22 февраля 2024
