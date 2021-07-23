Во 2 сезоне сериала «Медиатор» Маша Русанова становится все ближе к тому, чтобы раскрыть дело о многочисленных подростковых самоубийствах. Ее доверие к Андрею оказывается подорвано, когда она узнает о беременности Веры и его отказе исполнять роль отца. Маша отворачивается от него в тот же момент, когда Павлов узнает, что он – подозреваемый в деле о нападении на Громовых. Из-за этого у Андрея случается нервный срыв, и он оказывается в психиатрической лечебнице. Тем временем Марина, освободившаяся от Павлова, пытается жить самостоятельно.