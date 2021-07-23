Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Медиатор 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Медиатор
Киноафиша Сериалы Медиатор Сезоны Сезон 2

Mediator 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Медиатор»

Во 2 сезоне сериала «Медиатор» Маша Русанова становится все ближе к тому, чтобы раскрыть дело о многочисленных подростковых самоубийствах. Ее доверие к Андрею оказывается подорвано, когда она узнает о беременности Веры и его отказе исполнять роль отца. Маша отворачивается от него в тот же момент, когда Павлов узнает, что он – подозреваемый в деле о нападении на Громовых. Из-за этого у Андрея случается нервный срыв, и он оказывается в психиатрической лечебнице. Тем временем Марина, освободившаяся от Павлова, пытается жить самостоятельно.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Медиатор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 11
Сезон 2 Серия 1
23 июля 2021
Серия 12
Сезон 2 Серия 2
30 июля 2021
Серия 13
Сезон 2 Серия 3
6 августа 2021
Серия 14
Сезон 2 Серия 4
13 августа 2021
Серия 15
Сезон 2 Серия 5
20 августа 2021
Серия 16
Сезон 2 Серия 6
27 августа 2021
График выхода всех сериалов
Любите ужастики? Тогда вы «недолюбленный ребенок» — что ещё сказала психоаналитик про поклонников жанра
В этом жанре у Apple TV+ крайне мало конкурентов: 5 крутых научно-фантастических сериалов последних лет
Ксавье пропал из 2 сезона «Уэнсдэй» не просто так: громкий скандал замять не вышло
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает
Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать
Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько
Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше