В 6 сезоне 15 серии сериала «Две девицы на мели» Кэролайн впервые за долгое время идет на романтическое свидание. Макс тем временем остается за главную баре, но, как назло, туда приходят девушки из сестринства, которых она просто ненавидит.
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