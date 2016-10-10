В 6 сезоне 3 серии сериала «Две девицы на мели» Кэролайн и Макс отправляются в популярное заведение, чтобы переманить манхэттенскую элиту к себе. Но их постоянными гостями становится группа девушек-армрестлерш, портящих репутацию бара.