В 6 сезоне 2 серии сериала «Две девицы на мели» Макс продолжает заниматься виртуальным сексом с Рэнди, обещая Кэролайн, что скоро это закончится. В то же время Софи наконец-то рожает, а девушки абсолютно готовы к открытию своего десерт-бара.
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