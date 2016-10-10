В 6 сезоне 2 серии сериала «Две девицы на мели» Макс продолжает заниматься виртуальным сексом с Рэнди, обещая Кэролайн, что скоро это закончится. В то же время Софи наконец-то рожает, а девушки абсолютно готовы к открытию своего десерт-бара.