В 6 сезоне 14 серии сериала «Две девицы на мели» девушки возвращаются в Нью-Йорк и обнаруживают, что после ремонта их десерт-бар стал выглядеть еще лучше и стильнее. А все благодаря ремонтнику Бобби, в которого тут же влюбляется Кэролайн.