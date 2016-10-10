В 6 сезоне 19 серии сериала «Две девицы на мели» Кэролайн чувствует себя счастливой в отношениях с Бобби. Тем временем разочарованная в любви Макс проводит расследование. Ей начинает казаться, что у Бобби есть тайный ребёнок с его бывшей девушкой.
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