В 6 сезоне 6 серии сериала «Две девицы на мели» Эрл внезапно воссоединяется с дамой сердца, которую в последний раз видел в шестидесятые годы. Рэнди совершает романтический поступок ради Макс, а Софи хочет, чтобы Барбара научилась смеяться.
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