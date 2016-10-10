В 6 сезоне 4 серии сериала «Две девицы на мели» в честь крестин малышки Барбары в гости приезжает мама Олега. Но, когда между ней и Софи возникают разногласия, Макс и Кэролайн вынуждены устраивать две разные церемонии, чтобы все были счастливы.