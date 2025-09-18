Меню
Стивен Кинг уже определился с лучшим сериалом 2025 года: издевательства над детьми, расчлененка и нечисть — удивительно похоже на его «Институт»
Тайтл, при этом, еще даже не закончился.
1 комментарий
18 сентября 2025 19:34
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
Новинка совершила прорыв.
Написать
18 сентября 2025 10:23
Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон
И там, и там любят измываться над детьми и подростками.
1 комментарий
8 сентября 2025 14:44
«Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть
Недавние слова Бена Барнса о том, чего он ждет от возможного продолжения, могут триггернуть хейтеров популярной постапокалиптичной драмы.
Написать
1 сентября 2025 11:50
В 2025-м вышло уже две экранизации Кинга: Sci-Fi с треском провалился, вторую называют шедевром
На самом деле три, но «Обезьяна» — ни рыба ни мясо, потому ее даже в рассчет не берем.
1 комментарий
9 августа 2025 19:34
Новая адаптация Стивена Кинга от Майка Флэнагана появится в «цифре» уже на этой неделе — и даже раньше, чем вы думаете
Кажется, о том, что посмотреть сегодняшним вечером, думать уже и не надо.
Написать
3 августа 2025 11:21
В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица
Автор даже не скрывал явное заимствование.
Написать
29 июля 2025 16:40
Теперь дети — еще и убийцы: одну из самых жутких книжных смертей в новой экранизации Кинга сделали еще мрачнее
И пусть сам сериал не назвать шедевром, внимания он точно достоин.
Написать
29 июля 2025 11:21
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
В итоге крах сомнительного хоррор-кроссовера Кинг все-таки предсказал.
Написать
23 июля 2025 20:32
Новый сериал по Стивену Кингу внезапно разделил критиков и зрителей — от аудитории у него всего 59% положительных отзывов
Для критиков шоу стало настоящим хитом, а вот у зрителей пока что есть свои претензии.
Написать
17 июля 2025 17:09
У новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг уже есть минимум один поклонник — он сыграл одну из главных ролей в оригинальной франшизе
В отличие от многих зрителей, актер ничего не имеет против самых разных перезапусков.
Написать
14 июля 2025 07:29
Новая экранизация Кинга утомляет и усыпляет: ждали ответ «Очень странным делам», но теперь ждем ответ — для кого это сняли?
Поклонникам короля ужасов ловить тут нечего.
Написать
13 июля 2025 18:07
Новый телесериал по Стивену Кингу бьет рекорды еще до выхода на экраны — пока что у него самый высокий рейтинг на Rotten Tomatoes
Лучше был только детективный триллер, вышедший в 2020 году.
2 комментария
11 июля 2025 18:36
Ох уж эти дети: до 4 сезона «Извне» — не меньше года, но этот новый сериал по Кингу уже назвали его идеальной заменой
Король ужасов продолжает пробовать себя в необычных жанрах.
1 комментарий
22 июня 2025 21:30
Кинг написал свои «Очень странные дела»: сериал о подростках-телепатах и ловушке в духе «Извне» выйдет уже в июле
Король Ужасов явно вдохновился историей Одиннадцатой.
Написать
9 июня 2025 18:37
