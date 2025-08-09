В 2025-м вышло уже две экранизации Кинга: Sci-Fi с треском провалился, вторую называют шедевром

Меню
9 августа 2025 19:34
Грядет еще три проекта, они гарантированно выстрелят.

В 2025-м Кинга экранизировали дважды, и эти работы будто из разных вселенных. Одна свято следует первоисточнику и... скатывается уже на первых сериях. Другая позволяет себе небольшие вольности, но вызывает чувство благоговения.

Сериал «Институт» — формально бережный к тексту, но по духу мёртвый, хотя его и сняли создатели хитового «Извне». Локации и диалоги взяты из романа, а вот атмосфера — утеряна.

Пилотная серия не цепляет: затянутое вступление без интриги, актёры, между которыми нет химии, и ощущение, что снимают «потому что надо экранизировать Кинга». Король Ужасов, даже когда долго раскачивается, пишет так, что хочешь остаться в его мире.

Здесь же, как пишут рецензенты в Сети, успеваешь дважды уснуть на первой серии, будто это тебя усыпляет особый отряд, а не подростка с паранормальными способностями.

«Жизнь Чака» — противоположность. Повесть Кинга в фильме превращена в концентрат эмоций: обратная хронология, три акта — и каждый выбивает почву из-под ног, но оставляет приятное послевкусие.

Финал — о крахе всего, но с верой в жизнь. Средняя часть — о боли, после которой хочется плакать и танцевать. Первая — о взрослении и наставничестве, с Марком Хэмиллом в роли пьющего дедушки. А уж как хорош Том Хиддлстон в кадре и говорить нечего.

Разница между ними проста: «Институт» — история, на которой хотели выехать за счет имени автора, «Жизнь Чака» — фильм снятый для зрителя. Один проект сделан по инструкции для галочки, другой — как личное, почти интимное высказывание.

Впрочем, есть надежда, что дальше экранизации Кинга будут нас только радовать. В 2025 году поклонников Стивена Кинга ждёт целая волна экранизаций — от продолжений культовых историй до свежих трактовок:

  • «Долгая прогулка» — премьера 12 сентября 2025 года. Экранизация мрачного романа Кинга в жанре ужасов от режиссёра Фрэнсиса Лоуренса («Голодные игры»). В центре — сотня подростков, вынужденных идти без остановки, пока не останется один победитель. В ролях: Купер Хоффман, Джуди Грир, Марк Хэмилл.

  • «Бегущий человек» — премьера 21 ноября 2025 года. Ремейк легендарного фильма 1987 года, но на этот раз ближе к книге. Снимает Эдгар Райт («Малыш на драйве»), а в главной роли — Глен Пауэлл. Это антиутопия о смертельном реалити-шоу, где беглец пытается выжить под прицелом камер и охотников.

  • «Добро пожаловать в Дерри» — премьера в октябре 2025 года. Приквел «Оно» Андреса Мускетти, раскрывающий историю зловещего клоуна Пеннивайза и самого города Дерри. В главных ролях: Джован Адепо, Билл Скарсгард, Грант Никэллс.

Фото: Кадр из фильма «Жизнь Чака» (2025), сериала «Институт» и «Добро пожаловать в Дерри»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
