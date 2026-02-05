Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стивен Кинг и «Игра престолов» в одном флаконе: звезда Вестероса получил роль в новом сезоне «Института»

Стивен Кинг и «Игра престолов» в одном флаконе: звезда Вестероса получил роль в новом сезоне «Института»

5 февраля 2026 15:54
Стивен Кинг и «Игра престолов» в одном флаконе: звезда Вестероса получил роль в новом сезоне «Института»

Может, актер вдохнет в сериал жизнь.

Адаптация свежего романа Стивена Кинга «Институт» усиливает каст для второго сезона. К мрачной истории присоединился актер, которого фанаты прекрасно помнят по «Игре престолов».

По данным Deadline, Алфи Аллен, исполнитель роли Теона Грейджоя, сыграет Нолана Ривза — эксцентричного техномиллиардера из Европы. Его персонаж будет одним из финансовых спонсоров секретной организации, что добавит новых поворотов в сюжет.

Сам сериал, премьера которого состоялась на MGM+ 13 июля 2025 года, следует за сюжетом книги-бестселлера. В центре событий находится зловещее учреждение, куда похищают детей с экстрасенсорными способностями. Главный герой, Люк Эллис, оказывается среди них и становится объектом жестоких экспериментов.

Стивен Кинг и «Игра престолов» в одном флаконе: звезда Вестероса получил роль в новом сезоне «Института»

В касте уже заняты Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер и Джо Фриман. Производство новых серий с Алленом уже идет в Галифаксе, а среди продюсеров значится и сам Стивен Кинг.

Этот шаг выглядит попыткой добавить масла в огонь. Первый сезон, несмотря на громкое имя автора, получил прохладный прием. Его рейтинг на «Кинопоиске» застыл на отметке 6.8, а рецензенты писали о «схематичном» повествовании.

Выход на сцену харизматичного злодея в исполнении Аллена — явная ставка создателей на то, чтобы вдохнуть в проект новую интригу. К сожалению, дата премьеры второго сезона пока держится в секрете.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Институт»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) «Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) Читать дальше 19 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Читать дальше 19 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше