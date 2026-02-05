Стивен Кинг и «Игра престолов» в одном флаконе: звезда Вестероса получил роль в новом сезоне «Института»

Может, актер вдохнет в сериал жизнь.

Адаптация свежего романа Стивена Кинга «Институт» усиливает каст для второго сезона. К мрачной истории присоединился актер, которого фанаты прекрасно помнят по «Игре престолов».

По данным Deadline, Алфи Аллен, исполнитель роли Теона Грейджоя, сыграет Нолана Ривза — эксцентричного техномиллиардера из Европы. Его персонаж будет одним из финансовых спонсоров секретной организации, что добавит новых поворотов в сюжет.

Сам сериал, премьера которого состоялась на MGM+ 13 июля 2025 года, следует за сюжетом книги-бестселлера. В центре событий находится зловещее учреждение, куда похищают детей с экстрасенсорными способностями. Главный герой, Люк Эллис, оказывается среди них и становится объектом жестоких экспериментов.

В касте уже заняты Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер и Джо Фриман. Производство новых серий с Алленом уже идет в Галифаксе, а среди продюсеров значится и сам Стивен Кинг.

Этот шаг выглядит попыткой добавить масла в огонь. Первый сезон, несмотря на громкое имя автора, получил прохладный прием. Его рейтинг на «Кинопоиске» застыл на отметке 6.8, а рецензенты писали о «схематичном» повествовании.

Выход на сцену харизматичного злодея в исполнении Аллена — явная ставка создателей на то, чтобы вдохнуть в проект новую интригу. К сожалению, дата премьеры второго сезона пока держится в секрете.