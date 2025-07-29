В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

В новом сериале «Институт» по роману Стивена Кинга появились героини, которые кажутся прямыми наследницами одних из самых страшных образов в его киновселенной.

Помните сестёр Грейди из «Сияния» — тех самых, что стояли в коридоре и монотонно говорили: «Играй с нами, Дэнни…»? Так вот, теперь у Кинга — новые близнецы. И они тоже жуткие. Очень жуткие.

Грета и Герда — тревожная реинкарнация звезд «Сияния»

В сериале, снятом для MGM+, близнецы Грета и Герда появляются в таинственном центре, где держат детей со сверхспособностями. Они — не призраки, не фантомы, а живые девочки, которых похитили из дома.

Но их появление сразу заставляет почувствовать, что это до боли знакомо: их манеры, выражения лиц, синхронность движений — всё напоминает сестер из «Сияния». Даже их одежда будто позаимствована с классической ленты Кубрика.

Кинг, как водится, играет с самоповторами: в книге прямо говорится, что однажды главный герой Люк смотрит на близнецов и думает, что они похожи на девочек из старого фильма ужасов. Название фильма не звучит, но читателю всё ясно.

Смерть — ужасная

Но самое тревожное начинается позже. И тут не обойтись без спойлеров, потому если не хотите наткнуться на них, то лучше пролистайте следующий абзац.

Грету в одной из сцен брутально, жестоко, по-настоящему страшно убивают. Персонаж по имени Гарри в порыве ярости бьёт её гантелью по голове. Камера не отворачивается. Сцена — как удар током, и в этот момент становится понятно: это не просто визуальная отсылка. Это прямая рифма с судьбой сестёр Грейди, которых в «Сиянии» зарубил собственный отец.

Зачем Кингу новые близнецы?

Всё указывает на то, что Стивен Кинг сознательно создаёт новый хоррор-дуэт, чтобы вернуть то ощущение тихого ужаса, которое многие зрители до сих пор связывают с «Сиянием». Только теперь в рамках Sci-Fi, без мистики, без отеля «Оверлук» — но с не менее тревожной атмосферой контроля, экспериментов и потери человечности.

Теперь дети — еще и убийцы: одну из самых жутких книжных смертей в новой экранизации Кинга сделали еще мрачнее. 113 млн вопросов «почему»: один из худших фильмов по Кингу вошел в топ-5 кассовых экранизаций, а «Мглы» и «Сияния» там нет вовсе.