Новый сериал по Стивену Кингу внезапно разделил критиков и зрителей — от аудитории у него всего 59% положительных отзывов

Для критиков шоу стало настоящим хитом, а вот у зрителей пока что есть свои претензии.

В последние пару лет всевозможные адаптации произведений Стивена Кинга почти автоматически находят успех и получают достаточно высокие оценки, однако совсем недавно вышедшей экранизацией далеко не все остались довольны.

Так, новый мини-сериал «Институт», снятый по мотивам одноименного романа Кинга, уже после выхода двух первых серий получил так себе оценки от зрителей, хотя и стал самым высокооцененным шоу среди последних адаптаций Кинга с точки зрения отзывов от критиков.

У «Института» 73% и 59% «свежести» на Rotten Tomatoes

Хотя фактически обе оценки можно считать средними, положительных отзывов от профессионалов киноиндустрии все равно явно больше — в основном критики хвалят сериал (или скорее первые две серии) за оригинальный и довольно интересный сюжет, а еще за привлекательных персонажей, судьбу которых не терпится узнать в следующих эпизодах.

В свою очередь, среди зрителей такой энтузиазм не наблюдается — наоборот, тут критикуют как раз-таки за актерскую игру и медленное развитие сюжета; кроме того, по иронии судьбы, зрителям не слишком понравились и персонажи, которые, по словам многих, выглядят в истории неорганично и неубедительно.

Тем не менее, рейтинг в 59% на самом деле не так уж и плох, а «Институт» может похвастаться и несколькими положительными отзывами от зрителей в том числе.

У «Института» еще есть шанс поднять рейтинги

Учитывая то, что сериал только стартовал, а для просмотра доступны только две первые серии, «Институту» предстоит еще долгий путь — аж до 24 августа, когда выйдет финальная серия сезона. Кроме того, хорошие рецензии от критиков выглядят вполне многообещающе в случае, если шоу действительно нужно было разогнаться с двумя первыми сериями, — все-таки самое лучшее создатели «Института» наверняка припасли на середину сезона или даже на его конец.

Кстати, одну из главных ролей в «Институте» сыграл звезда «Хроник Нарнии» Бен Барнс, а он, в свою очередь, уже ждет выхода новой адаптации «Хроник Нарнии» от Греты Гервиг — о том, что недавно рассказал актер о своих ожиданиях, можно почитать здесь.