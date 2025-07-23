Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу

Стивен Кинг уже десятилетия подряд остается главным вдохновителем всех любителей хорроров в современном кино — благодаря писателя мы в том числе получили и одни из лучших ужастиков в истории, а сам Кинг не опускает планку, продолжая работать над новыми адаптациями с самыми известными режиссерами.

Большой поклонник жанра, Кинг, тем не менее, не ограничивает себя лишь потенциально успешными хоррорами, давая шанс даже тем, кто явно мог на него не рассчитывать.

Так, например, еще в далеких 2000-х Кинг был чуть ли не первым в очереди на показ нового ужастика, который стал странной компиляцией двух совершенно разных франшиз — фильм в итоге разнесли в щепки, а Кинг заранее знал, что так и случится.

Стивен Кинг предвидел крах «Фредди против Джейсона» — но до последнего не терял надежды

Слэшер вышел на экраны в августе 2003 года и стал кроссовером киносериалов о Фредди Крюгере и Джейсоне Вурхизе — героев хоррор-франшиз «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница, 13-е».

Сам синопсис выглядел одновременно и потенциально провальным, и потенциально успешным, а потому Стивен Кинг хотел стать первым, кто вынесет вердикт — в одном из интервью незадолго до выхода «Фредди против Джейсона» писатель признавался, что планировал быть первым в очереди на показ картины, хотя и подозревал, что она в итоге окажется очень плохой.

Кинг также добавил, что сама идея такого кроссовера была просто-напросто смешной, а прийти в голову она могла только тем, кто отчаянно хотел заработать на фанатах одной или другой франшизы.

«Фредди против Джейсона» стал самой успешной частью обеих франшиз — несмотря на плохие отзывы

Частично Кинг все-таки оказался прав — фильм не понравился ни критикам, ни зрителям, получив так себе рейтинги в 41% и 50% «свежести» на Rotten Tomatoes, которые сохраняются и по сей день.

Тем не менее, по иронии судьбы «Фредди против Джейсона» все-таки привлек внимание достаточного количества зрителей, чтобы по итогу стать самой прибыльной частью кинофраншиз о Крюгере и Вурхизе.

За время в прокате фильм заработал более 116 миллионов долларов, почти четырежды окупив собственный бюджет в 30 миллионов. Какое-то время даже ходили разговоры о возможном сиквеле, но потом эту идею все равно отмели.

Тем временем свежая адаптация Стивена Кинга пока что не производит сильного впечатления на зрителей — о том, что не так с новым сериалом по мотивам «Института» писателя, мы уже рассказывали тут.