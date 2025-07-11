Новый телесериал по Стивену Кингу бьет рекорды еще до выхода на экраны — пока что у него самый высокий рейтинг на Rotten Tomatoes

Лучше был только детективный триллер, вышедший в 2020 году.

Стивен Кинг, может, уже не издает столько же новых романов, как раньше, но количество адаптаций его произведений от этого не страдает — наоборот, даже растет. Только в этом году состоялась премьера сразу нескольких фильмов по мотивам романов и повестей Кинга, а буквально через пару дней на стриминге выйдет новый мини-сериал «Институт», тоже ставший адаптацией одноименного романа.

И хотя высокие оценки от критиков и зрителей — уже вполне традиционный исход дел для почти любой экранизации Кинга, «Институт» пока что держит планку среди адаптаций-телесериалов. Правда, до успеха другого шоу ему пока еще далеко.

«Институт» получил высокие оценки от критиков за несколько дней до премьеры

Сериал, который должен выйти на стриминговой платформе MGM+ 13 июля, буквально недавно обзавелся рейтингом в 71% «свежести» на Rotten Tomatoes. Несмотря на то, что изначальная оценка в 80% слегка опустилась в прошедшие несколько часов, новинку критики в основном хвалят — так, больше всего понравились сценарий, убедительные персонажи и игра актеров.

Среди них, однако, нашлась и пара критиков, которых «Институт» не так уж впечатлил, но на рейтинг это не слишком сильно повлияло.

Сериалы-экранизации Стивена Кинга последних лет не могут похвастаться высокими оценками

Пока что у «Института» есть все шансы побить антирекорд недавно вышедших телешоу, снятых по мотивам произведений Кинга.

Так, последним сериалом с действительно высокими оценками стал «Чужак» 2020 года с 91% на Rotten Tomatoes; за ним последовали «Противостояние» с 57%, «История Лизи» с 53% и «Чепелуэйт» с 60%. «Институт» же стал первым сериалом, набравшим более 70%, хотя эта цифра может измениться как в лучшую, так и худшую сторону.

Кстати, «Института» наверняка придется по душе тем, кто уже устал ждать четвертый сезон «Извне» — в этой статье рассказали почему.