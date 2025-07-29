Теперь дети — еще и убийцы: одну из самых жутких книжных смертей в новой экранизации Кинга сделали еще мрачнее

Если вы думали, что Стивен Кинг не может придумать ничего мрачнее смерти Тэда из «Куджо» или Гейджа из «Кладбища домашних животных», то у нас для вас плохие новости — может. И сериал «Институт» на MGM+ только что это доказал.

Оригинальный роман «Институт», вышедший в 2019 году, и так пугал не столько монстрами, сколько бесчеловечной системой: детей с телепатией и телекинезом похищают из дома и превращают в подопытных крыс в ходе жутких экспериментов.

Одним из самых страшных моментов книги была гибель Греты — девочка погибала случайно, во время припадка у ее товарища Гарри. Он нечаянно бил ее головой об стену — и все, конец. Ужас в том, что виновник оставался ребенком, а убийство — трагическим несчастным случаем.

Но шоу решило не останавливаться на достигнутом. В экранизации у Гарри нет приступов. Вместо этого — ярость. После очередных жестоких экспериментов он выходит из себя и с размаху бьет Грету по голове гантелей. В этот момент от оригинала Кинга остался только скелет — мясо на него нарастил сериал.

Смерть превращается из трагедии в безжалостную казнь. Она перестает быть ужасной случайностью и становится итогом системного насилия.

Авторы добавили сцене вес, мрак и безнадегу. Этот шаг можно спорно назвать «улучшением» — но именно он подчеркивает главное: дети в «Институте» не только страдают. Их ломают. Лишают человечности. И делают убийцами.

Ранее мы писали: Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу