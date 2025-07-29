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Теперь дети — еще и убийцы: одну из самых жутких книжных смертей в новой экранизации Кинга сделали еще мрачнее

29 июля 2025 11:21
Теперь дети — еще и убийцы: одну из самых жутких книжных смертей в новой экранизации Кинга сделали еще мрачнее

И пусть сам сериал не назвать шедевром, внимания он точно достоин.

Если вы думали, что Стивен Кинг не может придумать ничего мрачнее смерти Тэда из «Куджо» или Гейджа из «Кладбища домашних животных», то у нас для вас плохие новости — может. И сериал «Институт» на MGM+ только что это доказал.

Оригинальный роман «Институт», вышедший в 2019 году, и так пугал не столько монстрами, сколько бесчеловечной системой: детей с телепатией и телекинезом похищают из дома и превращают в подопытных крыс в ходе жутких экспериментов.

Одним из самых страшных моментов книги была гибель Греты — девочка погибала случайно, во время припадка у ее товарища Гарри. Он нечаянно бил ее головой об стену — и все, конец. Ужас в том, что виновник оставался ребенком, а убийство — трагическим несчастным случаем.

Теперь дети — еще и убийцы: одну из самых жутких книжных смертей в новой экранизации Кинга сделали еще мрачнее

Но шоу решило не останавливаться на достигнутом. В экранизации у Гарри нет приступов. Вместо этого — ярость. После очередных жестоких экспериментов он выходит из себя и с размаху бьет Грету по голове гантелей. В этот момент от оригинала Кинга остался только скелет — мясо на него нарастил сериал.

Смерть превращается из трагедии в безжалостную казнь. Она перестает быть ужасной случайностью и становится итогом системного насилия.

Авторы добавили сцене вес, мрак и безнадегу. Этот шаг можно спорно назвать «улучшением» — но именно он подчеркивает главное: дети в «Институте» не только страдают. Их ломают. Лишают человечности. И делают убийцами.

Ранее мы писали: Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу

Фото: Кадр из сериала «Институт»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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