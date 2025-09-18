Стивен Кинг уже определился с лучшим сериалом 2025 года: издевательства над детьми, расчлененка и нечисть — удивительно похоже на его «Институт»

Тайтл, при этом, еще даже не закончился.

Пока все обсуждают бывшие и будущие экранизации книг Стивена Кинга в 2025 году, сам мэтр хоррора неожиданно для всех назвал своего главного фаворита сезона. И это не его собственная адаптация, а фантастический хит «Чужой: Земля» от Ноа Хоули.

На своей странице в запрещенной соцсети король ужасов заявил, что этот сериал «вполне может быть его любимым» в этом году. Но дежурным комплиментом писатель не ограничился! Стивен подробно расписал, чем именно его привлек проект:

«Спецэффекты потрясающие (не говоря уже о том, что они просто омерзительные), а диалоги острые как бритва».

И ведь правда — между «Институтом» и «Чужим» можно провести жирную параллель. Оба проекта про жестокие эксперименты над детьми, корпоративную жадность и монстров, которые часто оказываются не страшнее людей.

Только если в «Институте» зло творилось в секретных лабораториях, то в «Чужом» всю Землю поделили между собой пять жадных корпораций — именно их Кинг и назвал истинными монстрами.

Что же такого особенного в этом сериале? Сюжет крутится вокруг группы смертельно больных детей, чье сознание переносят в синтетические тела взрослых. А потом на планету падает корабль с ксеноморфами — и начинается настоящий ад.

Липкая атмосфера, море расчлененка, психологическое напряжение и нечисть, которая плодится в самых темных уголках человеческой души... Звучит как идеальный рецепт для Кинга, не так ли?

