Новая адаптация Стивена Кинга от Майка Флэнагана появится в «цифре» уже на этой неделе — и даже раньше, чем вы думаете

Кажется, о том, что посмотреть сегодняшним вечером, думать уже и не надо.

Пока на стриминге продолжает выходить первый сезон «Института», снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, еще одна адаптация писателя скрасит ожидание очередной новой серии.

Научно-фантастическая драма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном в главной роли стала еще одной коллаборацией Кинга с Майком Флэнаганом, который, по слухам, уже вовсю работает над новой, и потенциально успешной, адаптацией «Темной башни» писателя.

Пока что о будущем сериале мало что слышно, а вот «Жизнь Чака» можно будет посмотреть уже совсем скоро — даже сегодня.

«Жизнь Чака» выйдет в «цифре» 29 июля

Хотя до релиза на стриминговых площадках фильму пока еще далеко, посмотреть его онлайн можно будет уже начиная с сегодняшнего дня.

Снятая по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга, картина повествует о нескольких ключевых событиях из жизни Чарльза «Чака» Кранца, включая его смерть и детство, проведенное в доме с привидениями.

Фильм вышел в зарубежный прокат еще в июне, до этого собрав положительные отзывы от критиков и поучаствовав в Международном кинофестивале в Торонто. Хитом самого кинопроката, однако, «Жизнь Чака» так и не стала, собрав по миру лишь около 10 миллионов долларов.

Между тем скоро в прокат выйдут еще две экранизации Стивена Кинга

Хотя без какой-нибудь адаптации Кинга не обходится ни один год, 2025 точно выдался богатым на фильмы и сериалы, снятые по мотивам произведений писателя.

Так, в начале года в кинопрокат вышла «Обезьяна», тоже ставшая адаптацией одноименного рассказа, а сейчас на стриминге продолжает выходить первый сезон «Института».

В сентябре в кинотеатрах наконец-то можно будет посмотреть «Долгую прогулку», которую снял режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоренс, а в ноябре состоится премьера новой версии «Бегущего человека», в этот раз с Гленом Пауэллом в главной роли.

Кстати, снимать «Долгую прогулку» когда-то собирался другой режиссер, до этого не раз работавший с Кингом — о том, почему в те времена проект так и не состоялся, мы уже рассказывали здесь.